“التعليم”: استقلال الجامعات الثلاث لن يؤثر على مجانية التعليم أو يحجب مكافآت الطلبة

أكدت وزارة التعليم أن استقلال الجامعات الثلاث التي صدر بشأنها الأمر السامي، لن يؤثر على مجانية التعليم في جميع برامج البكالوريوس.
وقالت الوزارة إن نظام الجامعات لم يتطرق إلى أي تعديل أو حجب لمكافآت الطلبة، مع التأكيد على استمرار أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات ممن هم على رأس العمل على أوضاعهم الحالية.
وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قد أعلن اليوم (الخميس)، صدور أمر سام على مسار استقلال جامعات: الملك سعود، والملك عبدالعزيز، والإمام عبدالرحمن بن فيصل، وذلك وفقاً لنظام الجامعات الجديد. وفق “أخبار 24”.
أوضح أن الجامعات الثلاث ستتمكن من الاستقلالية المنضبطة في بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية، وإقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها، وذلك وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة من خلال مجلس شؤون الجامعات.