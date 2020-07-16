بمعدل نمو 30%.. “بنك التنمية” يمول منشآت صحية بـ160 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الحالي

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، تحقيقه رقماً قياسياً في تمويل المنشآت الصحية، خلال النصف الأول من عام الحالي 2020، بمعدل نمو 30% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وأوضح البنك أنه اعتمد حتى نهاية يونيو الماضي تمويلات بـ160 مليون ريال لـ42 منشأة في مجال الرعاية الصحية، شملت مستشفيات، ومجمعات طبية، وعيادات، ومصانع ومعامل التجهيزات الطبية، والمستهلكات الطبية، والخدمات التشغيلية الطبية، وذلك في معظم مناطق المملكة.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للبنك لقطاع تمويل المنشآت أحمد الزهراني، أن البنك حرص على تسريع اعتماد التمويلات للمنشآت الصحية لضمان استمرارية أعمالها ومضاعفة الإنتاج، مشيراً إلى أن ذلك أسهم بشكل كبير في مساندة الجهود المبذولة لمواجهة جائحة فيروس “كورونا”. وفق “أخبار 24”.
وكان البنك قد أطلق مؤخراً “محفظة الرعاية الصحية” لدعم المنشآت الصحية القائمة والناشئة في 12 مجالاً صحياً، وذلك بهدف تقديم تمويلات ميسرة وسريعة، تمكن المنشآت الصحية من النمو والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على معدلات التوظيف، وتعزيز مركز المملكة في مؤشرات الصحة والطب الوقائي.