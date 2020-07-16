متورط في جريمة قتـل.. الإطاحة بأحد أرباب السوابق بعد إطلاقه النار على رجال الأمن

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على أحد أرباب السوابق والمتورط في قضية قتـل بمحافظة وادي الدواسر وإطلاق النار على رجال الأمن.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن الجاني مواطن في العقد الثالث من العمر وتمت مطاردته بمحافظة الأفلاج وتبادل إطلاق النار معه.
وأشار إلى أنه بعد إعطاب مركبته وإصابته قام بسلب مركبة أحد المواطنين تحت تهديـد السـلاح لمواصلة الهروب بها من رجال الأمن، والذين واصلوا مطاردته والقبض عليه. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أنه ضُبط بحوزته سـلاح من نوع رشاش وكذلك بندقية بلجيكية الصنع، وتم نقله إلى المستشفى والتحفظ عليه تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.