متحدث “الصحة” يوضح علامات الشفاء من فيروس كورونا المستجد

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، علامات الشفاء والخلو من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” بعد الإصابة به.
وأوضح، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم (الخميس)، أن أبرز العلامات تتمثل في اختفاء الأعراض، ومرور فترة زمنية كافية بعد انتهائها، ونتائج التقييمات السريرية والإكلينيكية والفحوصات المخبرية.
وبيّن أنه في مثل هذه الحالات يكون القرار دائماً لدى الطبيب المعالج.
فيديو | ماهي علامات الشفاء من #فيروس_كورونا؟#الإخبارية pic.twitter.com/pbwhowhRjP
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 16, 2020
وفق “أخبار 24”.