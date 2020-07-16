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أخبار الخرج > انطلاق مبادرة توعوية للوقاية من كورونا بإمضاء لجنة المسئولية الاجتماعية بالخرج
16/07/2020   10:52 م

انطلاق مبادرة توعوية للوقاية من كورونا بإمضاء لجنة المسئولية الاجتماعية بالخرج

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من مبدأ المسئولية الاجتماعية ، وإيمانا بالدور المناط ، ستقوم لجنة المسئولية الاجتماعية واللجنة الميدانية المشتركة للمنشآت والأسواق التجارية لمكافحة جائحة كورونا بالشراكة مع مجمع عيادات طبيبك .. باطلاق مبادرة اجتماعية توعوية وتثقيفية للوقاية من وباء كورنا المستجد COVID-19 .. وسيتخلل ذلك توزيع سلال وقائية تحتوي على كمامات وقفازات طبية على الحضور ..
وسيكون موعد اطلاق المبادرة ومواقعها حسب الجدول أدناه:
اليوم المكان الوقت
– الخميس 16/7/2020
الحديثي مول من الساعة 7م-9:30م

– الجمعة 17/7/2020
الحديثي مول من الساعة 7م-9:30م

-السبت 18/7/2020
الواحة مول من الساعة 7م-9:30م

-الأحد 19/7/2020
الواحة مول من الساعة 7م-9:30م

انطلاق مبادرة توعوية للوقاية من كورونا بإمضاء لجنة المسئولية الاجتماعية بالخرج

أخبار الخرج
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