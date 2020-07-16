انطلاق مبادرة توعوية للوقاية من كورونا بإمضاء لجنة المسئولية الاجتماعية بالخرج

من مبدأ المسئولية الاجتماعية ، وإيمانا بالدور المناط ، ستقوم لجنة المسئولية الاجتماعية واللجنة الميدانية المشتركة للمنشآت والأسواق التجارية لمكافحة جائحة كورونا بالشراكة مع مجمع عيادات طبيبك .. باطلاق مبادرة اجتماعية توعوية وتثقيفية للوقاية من وباء كورنا المستجد COVID-19 .. وسيتخلل ذلك توزيع سلال وقائية تحتوي على كمامات وقفازات طبية على الحضور ..
وسيكون موعد اطلاق المبادرة ومواقعها حسب الجدول أدناه:
اليوم المكان الوقت
– الخميس 16/7/2020
الحديثي مول من الساعة 7م-9:30م
– الجمعة 17/7/2020
الحديثي مول من الساعة 7م-9:30م
-السبت 18/7/2020
الواحة مول من الساعة 7م-9:30م
-الأحد 19/7/2020
الواحة مول من الساعة 7م-9:30م