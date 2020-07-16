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أخبار الخرج > الغامدي بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بتعليم الخرج تقدم دورة تدريبية (عن بعد)
16/07/2020   10:54 م

الغامدي بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بتعليم الخرج تقدم دورة تدريبية (عن بعد)

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برعاية مدير التعليم بمحافظة الخرج د٠ خالد بن عبدالله العتيبي نفذت إدارة تعليم الخرج (وحدة تطوير الموارد البشرية) دورة تدريبية عن بعد بعنوان ( أسرار النجاح ) وذلك يوم الخميس الموافق ١٤٤١/١١/٢٥هـ بحضور (٣٨٨) متدرب ومتدربة والتي تستهدف الكادر الإداري من منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم بمحافطة الخرج‬⁩ ( أقسام ومدارس )، بالتعاون مع المدربة الكوتش/ سعاد الغامدي .

وفى الختام يقدم تعليم الخرج ممثلاً بوحدة تطوير الموارد البشرية أزكى عبارات الشكر والتقدير للكوتش سعاد الغامدي على ما قدمته من جهود وعلى حسن تعاونها وجزيل عطائها ، بارك الله لها في علمها ونفع به .

الغامدي بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بتعليم الخرج تقدم دورة تدريبية (عن بعد)

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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