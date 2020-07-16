الغامدي بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية بتعليم الخرج تقدم دورة تدريبية (عن بعد)

برعاية مدير التعليم بمحافظة الخرج د٠ خالد بن عبدالله العتيبي نفذت إدارة تعليم الخرج (وحدة تطوير الموارد البشرية) دورة تدريبية عن بعد بعنوان ( أسرار النجاح ) وذلك يوم الخميس الموافق ١٤٤١/١١/٢٥هـ بحضور (٣٨٨) متدرب ومتدربة والتي تستهدف الكادر الإداري من منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم بمحافطة الخرج ( أقسام ومدارس )، بالتعاون مع المدربة الكوتش/ سعاد الغامدي .
وفى الختام يقدم تعليم الخرج ممثلاً بوحدة تطوير الموارد البشرية أزكى عبارات الشكر والتقدير للكوتش سعاد الغامدي على ما قدمته من جهود وعلى حسن تعاونها وجزيل عطائها ، بارك الله لها في علمها ونفع به .