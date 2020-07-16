عضوة شورى: الكدادة شوهوا المنظر في المطارات.. ومغردون: اقترحي حلولاً فهذا من صميم عملك

تعرضت عضوة مجلس الشورى نورة الشعبان لهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك رداً على انتقادها، خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني، مظهر وأسلوب الكدادة في المطارات ومحطات السكك الحديدية.
وكانت الشعبان قالت في مداخلتها بجلسة المجلس إن الاستقبال العشوائي للكدادة من السلوكيات المزعجة جداً والمنفرة وغير الحضارية من السائقين غير المرخص لهم بنقل القادمين من الرحلات الداخلية والدولية.
وأبدت تحفظها من وقوف “الكدادين” بصالات الاستقبال في المطارات ومحطات السكك الحديدية بالأبواب والمناطق غير المُعمقة خارج أجهزة التفتيش، وتجمهرهم بصورة غير مقبولة داخل صالات المطارات، وتصرفهم بطريقة عشوائية وغير لائقة.
ورداً على حديثها قالت الكاتبة سكينة المشيخص: “إن البرلمان في كل مكان بالعالم هو صوت الشعب، وهنا تتحدث عضوة الشورى من برجها العاجي عن الكدادة الي يترزقون الله بأن منظرهم غير حضاري، آسفين طال عمرك، المفترض يجلسوا في بيوتهم و يموتوا من الجوع بلا عمل”. وفق “أخبار 24”.
وعلق الدكتور أحمد الفرج على حديثها قائلاً: “إن الكدادة يزعجون وينفّرون المسافر ويتصرفون بشكل غير حضاري ، لكن امسحيها بوجهي ها المرّة لأنهم يترزقون الله المساكين، وليتك يا عضوة الشورى الموقر تقترحين حلول فهذا من صميم عملك”.
وإلى جانب الكثير من ردود الفعل المنتقدة لحديث العضوة نورا الشعبان، قال الدكتور خالد آل سعود إن الكدادين هم أبناء الوطن ويتحملون مسؤولية عوائل وأسر وبعضهم بلغ من العمر عتيا لكن في نظر البعض يشوهون منظر البلد.