طالب عضو مجلس الشورى عبدالهادي العمري وزارة الثقافة بالعمل على استعادة مقتنيات حجرات النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في القصر العالي بتركيا منذ زمن.
ونشر العمري، عبر حسابه في “تويتر”، صورا لبعض من مقتنيات حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، معلقاً عليها قائلاً: “إن هذا بعض مما نهبه السارقين وبالإمكان تكبير الصورة لنرى قيمة هذه الآثار وكرامتها ونستشعر أهمية استعادتها”.
وأشار إلى أن هناك مقتنياتٍ أخرى توجد في بعض الدول العربية، ولا يتسع الوقت لذكر تفاصيلها، ولكن حبذا لو تحركت وزارة الثقافة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للمطالبة بإعادة هذه الآثار إلى مكانها الصحيح بالطرق السليمة عبر المنظمات المهتمة بالتراث والتنوع الحضاري.
وفق “أخبار 24”.