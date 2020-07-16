“توأم بريدة” يرويان قصة بسطتهما والإقبال الكبير عليها

كشف الطفلان عبد الله وإبراهيم المهوس، المعروفان بـ”توأم بريدة”، تفاصيل مشروعهما لتقديم المشروبات الغازية المخلوطة ببعض النكهات والشاي والقهوة والإقبال الكبير على الشراء منهما بعد فترة ركود استمرت طويلاً.
وقال عبد الله إن المشروع بدأ قبل 3 أعوام من خلال رغبتهما في استثمار فترة الإجازة من واقع حبهما للعمل، مبيناً أنهما طلبا من أحد مشاهير السوشال الإعلان له وفاجأهما بطلبه 30 ألف ريال، رغم أن دخلهما اليومي لا يتجاوز وقتها 30 ريالاً.
وأشار، خلال حديثه اليوم (الخميس) لقناة السعودية، إلى أن لديهما فرعين ويبدآن العمل من الساعة 4 وحتى 9 مساء ثم يعودان إلى المنزل، مؤكدا أنهما سيتوقفان خلال فترة الدراسة كما أنهما يخططان لمشروع جديد.وفق “أخبار 24”.
وأوضح إبراهيم أن الناشط الاجتماعي عبد الرحمن المطيري بادر بدعمهما وحضر إليهما وقام بالترويج لمشروعهما، لتشهد بسطتهما إقبالاً كبيراً من الزبائن، واشتهرا بشكل كبير في السوشال ميديا، وتفاعل معهما مغردون كثيرون على “تويتر”.
#صباح_السعودية | التوأم عبدالله وإبراهيم المهوس، مثال رائع ومشرف لأبناء المملكة لوجود الإصرار والعزيمة والثقة بالنفس، امتلكوا مشروع لتقديم مشروبات مختلفة في #القصيم. pic.twitter.com/WTqilVYfhN
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 16, 2020