وزير الطاقة: سئمنا أن نكون متطوعين ومتحملين لأعباء الآخرين

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة سئمت أن تكون متطوعة ومتحملة لأعباء الآخرين ولذلك اتخذوا قرارا سياديا صعبًا بخفض الإنتاج أثبت نجاحه.
وقال في حواره اليوم (الخميس) مع قناة العربية، إن هناك من كان يعتقد بأن المملكة ستقف منهكة ثم عرف لاحقاً أن تقديراته كانت خاطئة.
وأضاف “كان لدينا اختلاف مع روسيا وليس خلافا حول آثار كورونا.. ومن كان يصدق أنها ستوافق على خفض الإنتاج 2.5 مليون برميل يومياً.
وأوضح أنه شعر بأسى كبير بعد اجتماع أوبك + في 6 مارس الماضي بعد الخروج دون اتفاق، مبيناً أن التعاون الذي توصلوا إليه فيما بعد أثبت أن المملكة اتخذت قرارا صائبا.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن عدم التزام بعض الدول عطّل الكثير من اتفاقيات خفض انتاج النفط، مثنياً على جهود الحكومة العراقية بتخفيض انتاجها لشهر يوليو.
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان لـ #العربية:
من كان يصدّق أن #روسيا التي رفضت تخفيض إنتاجها 300 ألف برميل في البداية، اقتنعت وخفضت 2.5 مليون برميل بعد ذلك؟ pic.twitter.com/KbinfkYxmj
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 16, 2020
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان:
المملكة اتخذت قرارا سياديا صائبا برفع إنتاج النفط، حين رفضت بعض الدول الاتفاق على “تخفيض الإنتاج” في 6 مارس، وأثبتنا أننا على صواب، والأمير #محمد_بن_سلمان هو من اتخذ القرار، وأمرني بالعودة للظهران والاجتماع مع أرامكو لبدء تطبيقه. pic.twitter.com/RIq6lItBwi
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 16, 2020