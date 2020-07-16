ظهرت بملابس غير مناسبة.. “التنمية الاجتماعية” تباشر حالة استغلال طفلة في إعلان خادش للحياء

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنسيقها مع الجهات المختصة لإحالة ما رُصد من استغلال لطفلة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن هذا الاستغلال يخالف نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، وأنه سيتم اتخاذ اللازم.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج