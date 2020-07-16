تطوّع الخطاط السعودي كمال المعلم بزخرفة مسجد تاريخي في العاصمة الفيتنامية هانوي، بعد اضطراره للإقامة في المدينة بسبب تعليق رحلات السفر الدولية.
وقال المعلم – في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” – إنه كان في رحلة في مدينة دالات الفيتنامية، وأُجبر على الإقامة في هانوي بعد توقف الطيران الدولي إثر جائحة كورونا.
وأضاف أنه زار مسجد النور (بُني عام 1902م) ولاحظ حاجة جدرانه إلى لمسة جمالية، فاقترح على المسؤولين عنه أن يخطّ آية الكرسي على الجدران.
وتبرع المعلّم بتكاليف كتابة آية الكرسي بالخط الديواني الجلي على جدران المسجد، وكان يودّ أن يكتب بعض الآيات الأخرى كذلك؛ لكن حال تنظيم رحلات عودة المواطنين إلى المملكة دون ذلك.
وفق “أخبار 24”.