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أخبار محلية > تصل لـ 50 ألف ريال.. اعتماد عقوبات المنشآت المستفيدة من تعويضات “ساند” المخالفة للأمر الملكي
16/07/2020   11:18 م

تصل لـ 50 ألف ريال.. اعتماد عقوبات المنشآت المستفيدة من تعويضات “ساند” المخالفة للأمر الملكي

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اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، اليوم (الخميس)، تطبيق العقوبات على المنشآت المستفيدة من صرف التعويض في نظام التعطل عن العمل، حال خالفت قرارات الأمر الملكي بصرف تعويض للعاملين السعوديين في المنشآت المتأثرة من تداعيات جائحة كورونا.

وجاء هذا القرار في إطار جهود الوزارة لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص، ولتحسين بيئة العمل، والمحافظة على مكتسبات السوق من القوى العاملة.
وفيما يلي بيان للمخالفات والعقوبات التي اعتمدها وزير الموارد البشرية:

 مخالفة “استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض”: غرامة قدرها 50 ألف ريال (تتعدد بتعدد العاملين).

مخالفة “عدم الالتزام بدفع أجور العاملين غير المشمولين في صرف التعويض”: غرامة قدرها 10 آلاف ريال (تتعدد بتعدد العاملين). وفق “أخبار 24”.

 مخالفة “عدم استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض”: غرامة قدرها 20 ألف ريال (تتعدد بتعدد العاملين).

تصل لـ 50 ألف ريال.. اعتماد عقوبات المنشآت المستفيدة من تعويضات “ساند” المخالفة للأمر الملكي

أخبار محلية
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