أجابت وزارة التجارة عن سؤال مفاده أنه بعد إلغاء عملية الشراء من المتاجر الإلكترونية متى يعود المبلغ المالي إلى حساب المشتري؟
وأوضحت أن المتجر يلزم بإلغاء عملية البيع فور طلب المستهلك، ويمكن للمستهلك التواصل مع التاجر لمعرفة حالة الإلغاء ومعلومات رفع طلب الاسترداد للبنك.
وأضافت أنه في حال تأخر المتجر بإلغاء ورفع الطلب للبنك يتم رفع بلاغ تجاري عبر هاتف 1900 أو تطبيق بلاغ تجاري، وأنه عند الدفع ببطاقة مدى تعود الأموال مباشرة بعد رفع المتجر طلب الإلغاء للبنك واستكمال إجراءاته.
وبيّنت أنه عند الدفع بالبطاقة الائتمانية وبعد رفع المتجر طلب الإلغاء للبنك تعود الأموال خلال 14 يوم عمل كحد أقصى.
وفق “أخبار 24”.