“رئاسة شؤون الحرمين”: 100 برنامج لخدمة الحجاج هذا العام

أعلنت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين أنها ستطلق خلال موسم حج هذا العام أكثر من 100 برنامج، تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.
وأوضح وكيل الرئيس العام للوكالة، سلمان المقوشي، أن البرامج ستتنوع بين توجيهية وإرشادية، وتتضمن دروسا ومحاضرات، وخدمات التطويف، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتصحيح التلاوة، ومقرأة الحرمين الشريفين عن بعد.
وبيّن أن البرامج المخصصة للأئمة والمؤذنين تتمثل في ترجمة الأدعية الواردة من الكتاب والسنة، وترجمة صفة الحج بعدة لغات، وإطلاق التطبيقات الخادمة لها تقنياً، وغيرها من البرامج والخدمات. وفق “أخبار 24”.