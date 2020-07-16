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أخبار محلية > “رئاسة شؤون الحرمين”: 100 برنامج لخدمة الحجاج هذا العام
16/07/2020   11:20 م

“رئاسة شؤون الحرمين”: 100 برنامج لخدمة الحجاج هذا العام

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أعلنت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين أنها ستطلق خلال موسم حج هذا العام أكثر من 100 برنامج، تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

وأوضح وكيل الرئيس العام للوكالة، سلمان المقوشي، أن البرامج ستتنوع بين توجيهية وإرشادية، وتتضمن دروسا ومحاضرات، وخدمات التطويف، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتصحيح التلاوة، ومقرأة الحرمين الشريفين عن بعد.

وبيّن أن البرامج المخصصة للأئمة والمؤذنين تتمثل في ترجمة الأدعية الواردة من الكتاب والسنة، وترجمة صفة الحج بعدة لغات، وإطلاق التطبيقات الخادمة لها تقنياً، وغيرها من البرامج والخدمات. وفق “أخبار 24”.

“رئاسة شؤون الحرمين”: 100 برنامج لخدمة الحجاج هذا العام

أخبار محلية
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