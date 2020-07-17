المهندس خالد الزيد بن عبدالله يعتمد ترقية 72 موظفا في #بلدية_الخرج

إعتمد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / خالد بن عبدالله الزيد قرارات الترقية لعدد ٧٢ موظف بعد إعتمادها في منصة مسار وهم :
١- عبدالله سعود الهديب م١٠ رئيس أمانة صندوق
٢- خالد محمد العامر م ١٠ مساعد إداري مشرف
٣- ظافر شويمي الدوسري م ١٠ أخصائي استثمار
٤- وليد سليمان العجمي م ١٠ رئيس مراقبين صحيين
٥- تركي سعد الضفيان م ٩ مشرف أعمال كهرباء
٦- صالح علي السلطان م ٩ ميكانيكي
٧- أحمد محمد الزهراني م ٩ مهندس مدني
٨- نواف عبدالعزيز الدريهم م ٩ مهندس مدني
٩- صالح عبدالعزيز السويلم م ٩ أمين مستودع
١٠- سليم أحمد الحمين م ٩ فني دعم
١١- حسين توفيق الهلال م٩ مهندس حاسب
١٢- إبراهيم محمد حاجي م٩ مهندس زراعي
١٣- منصور عبدالله الحميد م٩ فني زراعي مشرف
١٤- دخيل راشد القحطاني م٨ فني دعم
١٥- مشعل جهيم العنزي م٨ مهندس مدني
١٦- عثمان محمد عبلان م٨ كهربائي
١٧- فهد سعد الخريف م٨ مراقب إيرادات
١٨- سعد محمد الزهراني م٨ أمين مستودع
١٩- علي عيسى مغرم م٨ مراقب صحي
٢٠- فاهد شويمي الدوسري م٨ مساعد إداري
٢١- مساعد فهد المحمد م٨ محصل إيرادات
٢٢- سعد صالح الموسى م٨رئيس قسم الاتصالات
٢٣-عبدالله عبدالرحمن الهديب م٨ مساعد اداري
٢٤-فارس وصل الله الجليفي م٨ مرقب إنشاءات
٢٥-يحيى حسن الزهراني م٨ مساعد اداري
٢٦- ماجد ابراهيم الجهيم م٨ مأمور عهده
٢٧- ممدوح نايف العنزي م٨مساعد
٢٨- عبدالله سعود العتيبي م٨ مسجل معلومات
٢٩- محمد سعيد البيصي م٨ مراقب أمن وسلامه
٣٠- اسعد محمد البكيري م٨ مأمور مشريات
٣١- حميد مطر العنزي م٨ مساعد إداري
٣٢- متعب عبدالرحمن الجهيم م٨ مساعد إداري
٣٣- تركي حمود العتيبي م٨ مراقب إنشاءات
٣٤- سامي عبود العصيمي م٨ مراقب صحي
٣٥- سالم عبدالله الشهري م٨ مراقب صحي
٣٦- إبراهيم سعد البعيجان م٨ ميكانيكي
٣٧- سعيد عبد العزيز العصيمي م٧ مساعد إداري
٣٨- محمد غانم الدوسري م٧ مساعد إداري
٣٩- مبارك مفلح الدوسري م٧ مساعد إداري
٤٠- ناصر فهد العبلان م٧ محاسب
٤١- عبدالله صالح الموسى م٧ مشرف أراضي
٤٢- زياد حسن العييناء م٧ مشرف أمن وسلامة
٤٣- فهد عبدالله الدوسري م٧ مساح
٤٤- عبد المجيد حسن الفيفي م٧ فني زراعي
٤٥- حسن عبدالله البصراوي م٧ ميكانيكي
٤٦- رائد محمد اليحيى م٧ كهربائي
٤٧- محمد رائد المهيني م٧ مدقق رواتب
٤٨- عبد الرحمن السماري م٧ مسجل معلومات
٤٩- عبد العزيز عبد اللطيف العبد اللطيف م٧ فني زراعي
٥٠- وليد فهد العمر م٧ محاسب
٥١- محمد أحمد الغامدي م٦ مساعد إداري
٥٢-علي ناصر جعفري م٦ مراقب صحي
٥٣-عبيد مسعود الدوسري م٦ مراقي ايرادات
٥٤-علي ناصر جحفلي م٦ مساعد إداري
٥٥- سعد عايض العتيبي م٦ مسجل معلومات
٥٦-سعد مشلح الشمري م٦ مراقب آمن وسلامه
٥٧-وليد محمد المطيويع م٦ ميكانيكي
٥٨-علاء محمد الخميس م٦ مسجل معلومات
٥٩-عبدالله سليمان الجميعه م٦ لحام
٦٠-خالدحمود النعمي م٦ مراقب آمن وسلامه
٦١-نعيم ناصر النعيم م٦ مراقب آمن وسلامه
٦٢-خالد عياد الحربي م٦ لحام
٦٣-صالح علي العندس م٦ مزارع
٦٤-حسن عبدالله المطيري م٥ مراقب أسواق
٦٥-سلمان حسن العييناء م٥ مراقب أسواق
٦٦-عبدالله صالح الدويهيس م٥ مراقب أسواق
٦٧-مفلح مدرس الدوسري م٥ ميكانيكي
٦٨- فايز مفرح العتيبي م ٥ مراقب أسواق
٦٩عبدالعزيز صالح الفهيد م٥ كاتب
٧٠- هويشل حسن الدوسري م٥ مساعد إداري
٧١- محمد عبدالله البياهي م٥ كهربائي
هذا وقد عبروا جميع المترقين بالشكر والتقدير والعرفان لسعادة رئيس البلدية وتمنوا أن يكونوا عند حسن الظن وتكون هذه الترقيات دافعة لهم على الإستمرار في البذل والعطاء.
المهندس خالد الزيد بن عبدالله يعتمد ترقية 72 موظفا في #بلدية_الخرج
إعتمد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / خالد بن عبدالله الزيد قرارات الترقية لعدد ٧٢ موظف بعد إعتمادها في منصة مسار وهم :
إعتمد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / خالد بن عبدالله الزيد قرارات الترقية لعدد ٧٢ موظف بعد إعتمادها في منصة مسار وهم :
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