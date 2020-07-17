“شرطة الشرقية”: شبهة جنائية في حـادثة وفاة شاب و4 فتيات في منزلهم بالأحساء

أصدرت شرطة المنطقة الشرقية بياناً حول حـادثة العثور على شاب و4 فتيات متوفين من أسرة واحدة في منزلهم، بقرية الشعيبة التابعة لمحافظة الأحساء، مشيرة إلى وجود شبهة جنائية في الحـادثة.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الشرقية النقيب محمد الدريهم، إن الجهات الأمنية بالأحساء باشرت بلاغاً عن وفاة شاب و4 فتيات من أسرة واحدة، بمنزلهم بقرية الشعبة أمس (الأربعاء).
وأضاف النقيب الدريهم، أن والد المتوفين عثر عليهم وقد فارقوا الحياة في شبهة جنائية، وتم استكمال الإجراءات النظامية في القضية وكشف ملابساتها، مبيناً أن أعمار المتوفين تتراوح بين 14 و19 عاماً. وفق “أخبار 24”.