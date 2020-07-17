“النيابة”: نظام مكافحة المخدرات يجوّز حفظ التحقيق في استعمالها للمرة الأولى.. بهذه الشروط

أوضحت النيابة العامة أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يجوّز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى.
وأفادت بأن النظام يشترط لذلك ألا يتجاوز عمر المتهم 20 عاماً، وألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر أو بحادث مروري نتج عند وفيات ورتّب حقوقاً خاصة في ذمة المتهم، وألا يكون المتهم قد قاوم عند ضبطه مقاومة أحدثت ضرراً لسلطة القبض أو غيرهم.
وعلّقت النيابة على ذلك بأنها تحرص على تفعيل سبل استصلاح المتهم واستقامته، مشيرة إلى أن التحقيق في هذه الحال يُحفظ في سجل خاصّ لدى جهة الضبط الجنائي المختصة. وفق “أخبار 24”.