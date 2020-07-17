نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “النيابة”: نظام مكافحة المخدرات يجوّز حفظ التحقيق في استعمالها للمرة الأولى.. بهذه الشروط
17/07/2020   8:43 ص

“النيابة”: نظام مكافحة المخدرات يجوّز حفظ التحقيق في استعمالها للمرة الأولى.. بهذه الشروط

+ = -
443

أوضحت النيابة العامة أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يجوّز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى.

وأفادت بأن النظام يشترط لذلك ألا يتجاوز عمر المتهم 20 عاماً، وألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر أو بحادث مروري نتج عند وفيات ورتّب حقوقاً خاصة في ذمة المتهم، وألا يكون المتهم قد قاوم عند ضبطه مقاومة أحدثت ضرراً لسلطة القبض أو غيرهم.

وعلّقت النيابة على ذلك بأنها تحرص على تفعيل سبل استصلاح المتهم واستقامته، مشيرة إلى أن التحقيق في هذه الحال يُحفظ في سجل خاصّ لدى جهة الضبط الجنائي المختصة. وفق “أخبار 24”.

“النيابة”: نظام مكافحة المخدرات يجوّز حفظ التحقيق في استعمالها للمرة الأولى.. بهذه الشروط

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885102373.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.