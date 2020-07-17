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أخبار محلية > “التجارة” تشهر بمواطن ومقيم مصري تورطا في واقعة تستر تجاري بالرياض
17/07/2020   8:44 ص

“التجارة” تشهر بمواطن ومقيم مصري تورطا في واقعة تستر تجاري بالرياض

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شهرت وزارة التجارة بمواطن ومُقيم من الجنسية المصرية؛ لتورطهما في واقعة تستر تجاري بنشاط تجارة الأعلاف والمحاصيل الزراعية في الرياض.

وأوضحت الوزارة أن المتورطين بالواقعة صدر ضدهما حكم من المحكمة الجزائية بالرياض؛ لمخالفتهما نظام مكافحة التستر، عبر قيام المواطن بتمكين المُقيم من مزاولة نشاط تجارة الأعلاف والمحاصيل الزراعية.

وتضمن الحكم الصادر بحق المُتهمين، فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب. وفق “أخبار 24”.

وشمل الحكم الصادر، إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

“التجارة” تشهر بمواطن ومقيم مصري تورطا في واقعة تستر تجاري بالرياض

أخبار محلية
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