أعلن نادي النصر ضم لاعب الأهلي السابق عبدالفتاح عسيري لصفوفه، بعقد يمتد لثلاث سنوات، وجرى التوقيع بحضور المشرف العام على كرة القدم بالنادي عبدالرحمن الحلافي.

ونشر رئيس نادي النصر صفوان السويكت صورة جمعته باللاعب، حيث عبّر عن ترحيبه بانضمام اللاعب لصفوف الفريق وقدّم شكره للأمير خالد بن فهد لتكفله بالصفقة.

ونشر حساب النصر على “تويتر”، مقطع فيديو لعسيري وجّه فيه رسالة لجمهور النصر قائلاً: “كل إنسان طموح يحب النصر “.

عبدالفتاح عسيري ينضم لصفوف النصر

عبدالفتاح عسيري ينضم لصفوف النصرعبدالفتاح عسيري ينضم لصفوف النصر

وفق “أخبار 24”.