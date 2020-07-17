أعلن نادي النصر ضم لاعب الأهلي السابق عبدالفتاح عسيري لصفوفه، بعقد يمتد لثلاث سنوات، وجرى التوقيع بحضور المشرف العام على كرة القدم بالنادي عبدالرحمن الحلافي.
ونشر رئيس نادي النصر صفوان السويكت صورة جمعته باللاعب، حيث عبّر عن ترحيبه بانضمام اللاعب لصفوف الفريق وقدّم شكره للأمير خالد بن فهد لتكفله بالصفقة.
ونشر حساب النصر على “تويتر”، مقطع فيديو لعسيري وجّه فيه رسالة لجمهور النصر قائلاً: “كل إنسان طموح يحب النصر “.
فتّاح ياعليم .. رزاق ياكريم 💛🤩
سلام 😎 pic.twitter.com/TN7W6o6Cf9
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 16, 2020
وفق “أخبار 24”.