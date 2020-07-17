طمأن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الشعب الكويتي على صحة الشيخ صباح الأحمد، وذلك بعد تصدره الترند في “تويتر”، وتداول أنباء عن تعرضه لوعكة صحية.
وقال الغانم في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تشرفت بتناول طعام الإفطار مع والدي سمو أمير البلاد كما جرت العادة يوم الخميس، وأقول لأهل الكويت الطيبين اللي لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه، تطمنوا، والدنا بخير وصحة وعافية”.
وأضاف: “الأسبوع المقبل سيجري أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد فحوصاته الطبية الروتينية، ونسأل العلي القدير أن يحفظه و يبقيه ذخراً للبلاد والعباد مع ولي عهده الأمين”. وفق “أخبار 24”.