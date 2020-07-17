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أخبار محلية > بالفيديو.. معماري: 60% من المباني الجاهزة المعروضة وضعها مزرٍ
17/07/2020   8:47 ص

بالفيديو.. معماري: 60% من المباني الجاهزة المعروضة وضعها مزرٍ

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حذّر المعماري تركي الحصيني من الغش المنتشر في سوق البناء الذي وصفه بأنه مفتوح للجميع.

وقال، في حديثه أمس (الخميس) لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن أكثر من 60% من المباني المعروضة الجاهزة في الرياض وضعها مزرٍ وفيها مشاكل.

وأضاف أن بعض العاملين في المجال ينتهي من بناء الفيلا في 4 أشهر فقط دون الاهتمام بالمواصفات المطلوبة، معبراً عن تخوفه من تسبب مثل هذه المباني في كوارث.

وبيّن أن العيوب الخفية في المباني تظهر بعد عامين أو ثلاثة، ويجب على المشتري أن يحرص على وجود ضمان في العقد.وفق “أخبار 24”.

وكان الحصيني نشر فيديو عبر حسابه على “تويتر” لعمالة تضع أساساً لعمارة سكنية من 3 أدوار تستخدم صبة خرسانية خفيفة جداً.

بالفيديو.. معماري: 60% من المباني الجاهزة المعروضة وضعها مزرٍ

أخبار محلية
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