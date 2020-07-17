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أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ “السبر”: يجوز للمرأة أن تخرج في أيام العدة من المنزل بهذا الشرط
17/07/2020   8:48 ص

بالفيديو.. الشيخ “السبر”: يجوز للمرأة أن تخرج في أيام العدة من المنزل بهذا الشرط

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أوضح أستاذ الفقه المقارن الدكتور سعد السبر، مدى جواز خروج المرأة التي توفـي زوجها في أيام العدة من المنزل، وزيارة والديها.

وقال السبر خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن أهل العلم يرون أن خروج المرأة في عدتها من منزلها لا بأس به إذا احتاجت لذلك، بشرط أن تعود قبل غروب الشمس.

وأضاف أن أهل العلم استندوا في رأيهم على ما فعلته نساء الصحابة، حيث كن يخرجن في العدة بالنهار ويرجعن قبل غروب الشمس، مبيناً أن الشيخ “ابن تيمية” أفتى بجواز خروج المرأة في عدتها بالنهار إذا ضاق صدرها بالبيت.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الشيخ “السبر”: يجوز للمرأة أن تخرج في أيام العدة من المنزل بهذا الشرط

أخبار محلية
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