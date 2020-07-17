اختفاء فتاة عمرها 16 عاماً بعد خروجها من منزل أسرتها منذ 3 أسابيع في بلقرن

تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة بلقرن، البحث عن فتاة اختفت في ظروف غامضة قبل نحو 3 أسابيع، بعد خروجها من منزل أسرتها في مركز باشوت.
وأوضح والد الفتاة أن ابنته “ريما” البالغة من العمر 16 عاماً لا تعاني من أي أمراض، مبيناً وفقاً لـ”سبق” أن العديد من الجهات تبحث عنها بعد تقديم بلاغ للجهات الأمنية دون أن تعثر عليها حتى الآن.
ونوه إلى أن ابنته كانت ترتدي عباءة سوداء من نوع فراشة عند خروجها من المنزل، موضحاً أنها متوسطة الطول ونحيلة الجسم، داعياً في الوقت نفسه مَن يعثر عليها إلى إبلاغهم فوراً.
وأشار إلى أنهم يشعرون بالألم لغياب ابنتهم، وزوجته لا تستطيع النوم وهي في حالة صحية سيئة، موجهاً رسالة لابنته طالبها فيها بالعودة لتعود الحياة لوالدتها.