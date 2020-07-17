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أخبار المناطق > خال ضـحايا جـريمة الأحساء: الأسرة كانت تتجهز لمغادرة المنزل.. ووالدهم أخفى الحـادث عن الأم
17/07/2020   8:49 ص

خال ضـحايا جـريمة الأحساء: الأسرة كانت تتجهز لمغادرة المنزل.. ووالدهم أخفى الحـادث عن الأم

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ذكر خال الشاب والفتیات الأربع الذين عثر عليهم متـوفین في منزلهم بالأحساءبعض المعلومات الجديدة حول الواقعة، مشيراً إلى أن أسرة الضـحايا كانت تتجهز لتنتقل إلى منزل جديد بحي الصفا.

وقال خال الضـحايا ويدعى إسماعيل الصالح، إن والدي المتـوفين كانا وقت الجـريمة برفقة أطفالهما الخمسة الصغار؛ لمتابعة ما يحتاجه منزلهما الجديد الذي يقع في حي الصفا بالأحساء تمهيداً للانتقال إليه.

وأضاف الصالح وفقاً لـ”عكاظ”، أن والد الضحايا أخفى الجـريمة فور علمه بها عن زوجته بعض الوقت حتى لا تصيب نفسها بأذى.

ولفت إلى أن ابن شقيقته الذي تـوفي بالحـادث هو طالب في تخصص اللغة الإنجليزية بجامعة الملك فيصل، مبيناً أنه عثر ليه مشـنوقاً وليس كما أشيع بأنه توفـي نحـراً.

خال ضـحايا جـريمة الأحساء: الأسرة كانت تتجهز لمغادرة المنزل.. ووالدهم أخفى الحـادث عن الأم

أخبار المناطق, أخبار محلية
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