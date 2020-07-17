أبدى قائد فريق برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي حزنه وغضبه الشديدين بعد تتويج غريمه ريال مدريد رسمياً بلقب الدوري الإسباني، بعد فوز الريال أمس (الخميس) على فياريال وخسارة برشلونة من أوساسونا.
وقال ميسي في تصريحات صحفية عقب مباراة فريقه أمام أوساسونا، إن ريال مدريد فعل ما عليه ولم يخسر أي مباراة بعد التوقف، واستحقوا اللقب، مبيناً أن لاعبي برشلونة عليهم انتقاد أنفسهم لأنهم ساعدوا الريال كثيراً في الفوز بالليغا.
وأضاف أنه إذا استمر الفريق باللعب بهذه الطريقة ونفس المستوى سيخسر مباراة نابولي في دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أنه منذ شهر يناير الماضي وكل شيء يحدث في النادي غريب وسيئ، وخسر الفريق الكثير من النقاط ومباراة أوساسونا هي ملخص الموسم. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الجماهير من حقها المطالبة بتحقيق الألقاب والفوز بلقب دوري الأبطال، لأن اللاعبين وعدوا بذلك من قبل، وخرجوا أمام روما ثم أمام ليفربول في الموسمين السابقين.
جدير بالذكر أن ريال تمكن من حسم لقب الدوري قبل جولة من نهاية المسابقة، حيث وصل الفارق بينه وبين برشلونة إلى 7 نقاط، لينجح في الفوز باللقب الـ 34 في تاريخه.