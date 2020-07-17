يضم مشروع “أمالا” الممتد على ساحل البحر الأحمر ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية، 3 وجهات سياحية تتمثل في “الخلجان الثلاثة”، و”الساحل المطور”، و”الجزيرة”.
وأوضح المشروع أن “الخلجان الثلاثة” صممت لتكون وجهة متكاملة للصحة والنقاهة والاستجمام، وستحتوي على أرقى المرافق الطبية والتشخيصية الحديثة والعلاجات الأصيلة.
فيما ستُصبح الوجهة الثانية “الساحل المطور” مركزاً للثقافة والفنون لاستضافة الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية العالمية.
وأبان أن الوجهة الثالثة “الجزيرة” تتميز بموقعها الفريد حيث ستصبح الملاذ الهادئ والملهم لمجتمع الفنون الاستثنائي، وستضم أجمل الحدائق النباتية العربية الخضراء التي تحيط بها الأعمال الفنية والمنحوتات الرائعة.
وأضاف أن تلك الوجهات ستوفر تجارب مختلفة وفريدة لزوار المشروع الذي يزخر بمكونات طبيعية وثروات بحرية غنية، حيث يحوي أكثر من 144 نوعاً من الشعاب المرجانية، تمثل نسبة 6.2 % من الشعاب على مستوى العالم.
يذكر أن “أمالا” يضم أكثر من 2500 غرفة فندقية وأكثر من 800 فيلا سكنية وشقة ومنزل، بالإضافة إلى 200 متجر ومطعم عصري ومركز للاستجمام والنقاهة والترفيه، تتسم جميعها بمستويات عالية من الرفاهية.
وفق “أخبار 24”.