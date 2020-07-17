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أخبار محلية > “هيئة المهندسين”: ارتفاع عدد المهندسين والفنيين المسجلين إلى 358 ألفاً
17/07/2020   1:10 م

“هيئة المهندسين”: ارتفاع عدد المهندسين والفنيين المسجلين إلى 358 ألفاً

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كشفت الهيئة السعودية للمهندسين، عن ارتفاع أعداد المهندسين والفنيين المسجلين لديها إلى نحو 358 ألفاً، حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الهيئة عبدالناصر العبداللطيف، “إن عدد المهندسين المسجلين ارتفع إلى نحو 180 ألف مهندس، بينما بلغ عدد الفنيين أكثر من 178 ألف فني.

وأوضح أن هناك 2664 مكتبا هندسياً مسجلاً لدى الهيئة، لافتاً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” إلى أن عدد الشركات الهندسية بلغ 284 شركة هندسية، إلى جانب 196 محكما، و181 مركزا تدريبيا.

وكان عدد المسجلين لدى الهيئة خلال العام الماضي، 24 ألف مهندس، و181 محكما من المهندسين السعوديين، فيما بلغ عدد المكاتب الهندسية نحو 2517 مكتبا هندسيا.

“هيئة المهندسين”: ارتفاع عدد المهندسين والفنيين المسجلين إلى 358 ألفاً

أخبار محلية
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