العثور على مفقود شرورة متوفى داخل سيارته

عُثر أمس (الخميس)، على مفقود شرورة متوفى داخل سيارته، وذلك بعدما انقطع الاتصال به منذ الخميس الماضي.
وذكرت مصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن الجهات الأمنية بمحافظة شرورة وفرق الإنقاذ عثرت على جُثة الشاب المفقود على طريق الوديعة بين المنتزه الأول والثاني، مبينة أنه توفي بسبب تشغيله مكيف السيارة والنوم داخلها دون فتح النوافذ، وذلك بعد أن علقت مركبته في الرمال.
وكان فريق جمعية “ليث” للبحث والإنقاذ قد تلقى بلاغاً عن اختفاء شخص من الجنسية اليمنية يبلغ من العمر27 عاما، ويستقل مركبة من نوع (هايلكس غمارتين بيضاء اللون موديل 2010)، قبل أن يتم إيقاف البحث عنه بعد تواصل من ذويه يفيد بإيجاده متوفىً.