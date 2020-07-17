“أمانة جدة” تشرع في إعادة شارع “حراء” مزدوجاً باتجاهين

شرعت أمانة محافظة جدة، في إعادة شارع حراء -في الجزء الواقع بين تقاطع طريق المدينة وشارع الأمير سلطان حتى ميدان التاريخ- إلى وضعه السابق “اتجاهين” كما كان عليه الحال قبل 15 عاما.
وأوضح المتحدث باسم أمانة جدة، محمد البقمي، أن الأمانة بصدد إعادة الطريق كما كان سابقاً إلى الاتجاهين بدلاً من اتجاه واحد، مبينا أن التعديل السابق والحالي جاء بموجب دراسات مرورية تتوافق مع تغيير الحركة المرورية في الشارع والحي.
وأشار البقمي إلى أن أي تعديلات في الطرق تكون وفق دراسات مرورية قام بها استشاريو الأمانة بمشاركة المرور وفق توصيات تتلاءم مع المرحلة التي شهدت تشييد عدد من الجسور والمحاور التي لم تكن موجودة في السابق. وفق “أخبار 24”.