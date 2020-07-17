“تويتر” تكشف عن عدد الحسابات التي تعرضت للاختراق في عملية القرصنة الأخيرة

قالت شركة “تويتر” اليوم الجمعة، إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المهاجمين استهدفوا حوالي 130 حسابا وتمكنوا من السيطرة عليها وإرسال التغريدات منها.
وأشارت الشركة إلى أنها تعمل مع أصحاب الحسابات التي تعرضت للقرصنة، مضيفة أن التحقيق مستمر لمعرفة هل تمكن القراصنة فعلا من الوصول إلى البيانات الخاصة لهذه الحسابات.
وأكدت أن عملية تنزيل البيانات ستبقى متوقفة خلال فترة التحقيق، مبينة أنها اتخذت خطوات صارمة لتأمين الأنظمة خلال التحقيقات.
وطال الاختراق حساب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ومغني الراب الأمريكي كاني ويست، وحساب بيل جيتس، وإيلون ماسك، وجيف بيزوس، وحساب شركتي آبل وأوبر. وفق “أخبار 24”.
ونشر المخترقون إعلانات مزورة على حساب إيلون ماسك -رئيس شركة تسلا- وحسابات المستخدمين، ودعوا متابعيهم لإرسال مبالغ بعملة “بيتكوين” الرقمية مع وعد بمضاعفتها.