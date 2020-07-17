التقطت قبل 110 أعوام.. صورة تاريخية للملك عبدالعزيز وإخوانه في زيارة للشيخ مبارك الصباح بالكويت

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية نادرة التقطت قبل 110 أعوام، تجمع الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، وعددا من إخوانه، مع الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت.
وأوضحت الدارة أن الصورة التقطت خلال زيارة الملك عبدالعزيز للشيخ مبارك الصباح في عام1328هـ الموافق 1910م، وذلك بعد استرداد الرياض بسنوات.
وأبانت أنه يظهر في الصورة الملك عبدالعزيز وإلى جواره الشيخ صباح، وإخوان المؤسس محمد، وسعود، وسعد، وعبدالله، ونجله الأمير تركي (الأول).
وأوضحت أن الصورة التقطها الكابتن “وليم شكسبير”، وهي من أرشيف الجمعية الجغرافية الملكية بلندن.
وفق “أخبار 24”.