بعد بلاغ مواطن.. إغلاق “هايبر ماركت” شهير في جدة بسبب إصابة أحد العاملين بـ”كورونا”

أغلقت أمانة محافظة جدة أحد الأسواق الشهيرة “هايبر ماركت” بحي الصفا، لعدم تقيده بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.
وأوضح وكيل أمين المحافظة للبلديات الفرعية، المهندس محمد الزهراني، وفقا لـ”سبق” أن بلدية الصفا تلقت بلاغًا من أحد المواطنين علم بوجود مصاب بكورونا بين العاملين، مشيرا إلى أنه تمت مباشرة البلاغ من مراقبي البلدية والتحقق منه، حيث تم إغلاق الهايبر ماركت لعدم اتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها في حال التأكد من حدوث إصابة بفيروس كورونا بين العاملين.
وأكد الزهراني، أنه سيتم تطبيق النظام بحقهم، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940.