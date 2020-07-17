نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > بعد بلاغ مواطن.. إغلاق “هايبر ماركت” شهير في جدة بسبب إصابة أحد العاملين بـ”كورونا”
17/07/2020   6:25 م

بعد بلاغ مواطن.. إغلاق “هايبر ماركت” شهير في جدة بسبب إصابة أحد العاملين بـ”كورونا”

+ = -
1366

أغلقت أمانة محافظة جدة أحد الأسواق الشهيرة “هايبر ماركت” بحي الصفا، لعدم تقيده بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل أمين المحافظة للبلديات الفرعية، المهندس محمد الزهراني، وفقا لـ”سبق” أن بلدية الصفا تلقت بلاغًا من أحد المواطنين علم بوجود مصاب بكورونا بين العاملين، مشيرا إلى أنه تمت مباشرة البلاغ من مراقبي البلدية والتحقق منه، حيث تم إغلاق الهايبر ماركت لعدم اتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها في حال التأكد من حدوث إصابة بفيروس كورونا بين العاملين.

وأكد الزهراني، أنه سيتم تطبيق النظام بحقهم، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940.

بعد بلاغ مواطن.. إغلاق “هايبر ماركت” شهير في جدة بسبب إصابة أحد العاملين بـ”كورونا”

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885102463.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.