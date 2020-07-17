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أخبار محلية > الموافقة على قرار يحفظ حقوق العاملين غير السعوديين في المنشآت الخاصة حال تعثرها
17/07/2020   6:26 م

الموافقة على قرار يحفظ حقوق العاملين غير السعوديين في المنشآت الخاصة حال تعثرها

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وافق مجلس الوزراء على إقرار تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين، وتحمّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي إن المنتج يستهدف العاملين غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص في المملكة، وسوف يسهم في حفظ حقوق العاملين في المنشآت حال تعثرها ويقلل من مخاطر حدوث أي آثار سلبية حال التعثر.

وأضاف أن إقرار هذا المنتج يأتي تجسيداً للاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لمنشآت القطاع الخاص، ورغبةً في تعزيز دورها باعتبارها شريكاً رئيسياً في تنمية الاقتصاد السعودي وخلق المزيد من فرص العمل في السوق. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أقر تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، تتولى تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني، ووضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق المنتج التأميني، وتحديد قيمة بوليصة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين.

الموافقة على قرار يحفظ حقوق العاملين غير السعوديين في المنشآت الخاصة حال تعثرها

أخبار محلية
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