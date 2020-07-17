شاهد.. قدرات متطورة لأنظمة الرادارات والحرب الإلكترونية في مركز الأمير سلطان للبحوث الدفاعية

كشف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية عن عدد من أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية التي تم تصميمها وتطويرها على أيدي الخبراء والمختصين في المركز.
واستعرض مدير معمل أنظمة الرادار والاتصالات بالمركز، عادل الزغيبي، تصميما لرادار مختص في رصد الأهداف صغيرة الحجم وبطيئة الحركة مثل طائرات الدرونز، كما عرض نظام رادار صغير الحجم يمكن برمجته حسب الحاجة، سواء لأغراض الملاحة أو حماية الحدود. وفق “أخبار 24”.
وعرض الزغيبي أيضا نظاما متطورا للكشف عن المعادن التي يصحبها الأشخاص معهم في التجمعات، حيث تم تطويره للإشارة إلى وجود هذه المعادن عن بعد.
شاهد.. أنظمة رادار وحرب إلكترونية تم تصميها و تطويرها في مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
عبر:@H_alsufayan pic.twitter.com/jd7TIbZmJ4
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 17, 2020