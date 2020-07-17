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أخبار الخرج > فريق الهلال الأحمر بالخرج يشارك في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا
17/07/2020   6:32 م

فريق الهلال الأحمر بالخرج يشارك في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

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شارك فريق التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الخرج في نقاط الفرز و تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك ضمن خطة تنظيم المصلين لصلاة الجمعة .

فريق الهلال الأحمر بالخرج يشارك في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

أخبار الخرج
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