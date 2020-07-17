سيارة ووظيفة مكافأة لشاب فُصل من عمله لإبلاغه عن واقعة تحرش

كشف شاب سعودي عن فصله من عمله في أحد المحلات التجارية في محافظة الأفلاج بعد تقديمه بلاغاً ضد مقيم من جنسية عربية يعمل معه في نفس المحل بسبب تحرشه بالمتسوقات.
وأوضح الشاب أنس الدوسري أنه في اليوم التالي للبلاغ الذي قدمه ذهب إلى محل العمل ووجد شابا سعوديا آخر يعمل مكانه، وتم إخطاره بفصله من الوظيفة.
وتفاعل بعض رجال الأعمال في المحافظة مع قضية الدوسري، حيث تبرع له رجل الأعمال الدكتور محمد الجذلاني بسيارة، كما أعلن رجل الأعمال خالد الزنان عن تأمين وظيفة له في أحد المحلات التجارية، بحسب صحيفة “سبق”.
وكانت الجهات الأمنية بشرطة الأفلاج ألقت القبض على المقيم بعد إثبات واقعة التحرش من خلال كاميرات المراقبة في المحل.