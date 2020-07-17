أكد استشاري الجراحة وعلاج السمنة، بمدينة الملك فهد الطبية، الدكتور أحمد علي الغامدي، أنه لا يُنصح بعمليات تكميم المعدة للأطفال إلا في أضيق الحدود، وذلك لكونها تعتمد على مدى الوعي والالتزام الذي يظهره المريض في التعامل مع الأنماط الغذائية.
وناشد الآباء تجنب إجراء عمليات تكميم المعدة للأبناء دون سن الـ18، مشددًا على أن تقبل المريض لأنظمة الغذاء والالتزام به هو الفيصل في نجاح علاجه، وهو الأمر الذي يفسر صعوبة نجاح أسلوب العلاج مع الأطفال.
وشدد على ضرورة إثراء الوعي لدى الأطفال، بما يمكّنهم من تجاوز بعض مواقف التنمر التي قد يواجهونها في المدرسة أو برفقة الزملاء، مشيرًا إلى أن الآباء مطالبون بتغليب الوعي على العاطفة في تغذية الأطفال.
وفق “أخبار 24”.