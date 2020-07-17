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أخبار محلية > بالفيديو.. هل تذكرون طالب الطيران السعودي الذي فُقد ومدربه أثناء التدريب في الفلبين؟ هذه التفاصيل الجديدة عنه
18/07/2020   12:36 ص

بالفيديو.. هل تذكرون طالب الطيران السعودي الذي فُقد ومدربه أثناء التدريب في الفلبين؟ هذه التفاصيل الجديدة عنه

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كشفت شهادات القائمين على برنامج التدريب الخاص بالطيار السعودي المفقود في الفلبين عبد الله الشريف تفاصيل جديدة حول نمط التدريب وبعض العادات التي يتبعها الطيارون المدربون أثناء الرحلات التدريبية، والتي من المحتمل أن تكون قد تسببت في فقدان الطائرة.

وأكدوا، خلال تقرير أذاعته MBC، في برنامج “ما لم تر” أن بعض الطيارين المدربين ينامون أثناء الرحلات التدريبية عندما يشعرون بوصول الطيار المتدرب إلى مستوى يدعو للاطمئنان، وهو ما يمكن أن يكون مُفسرًا لاختفاء الطائرة التي كان يقودها الشريف.

وتناول بعض القائمين أيضًا إمكانية تسبب القيام بحركات خطيرة في الجو باختفاء طائرة الشريف، حيث أكدوا أن المتدرب السعودي قام بتنفيذ بعض المناورات الجوية الخطيرة قبل فقدان طائرته بيوم واحد.وفق “أخبار 24”.

وأوضحوا أن الشريف كان يطمح دومًا في تعلم المزيد عن الطيران، مؤكدين أنه كان يسعى دومًا لتنفيذ ما يتعلمه خلال الرحلات التدريبية التي كان يقوم بها.

يُذكر أن السلطات الفلبينية أوقفت البحث عن الطيار السعودي، الذي فُقد في جزيرة “مندورو” خلال العام الماضي، بعد عدة أشهر من فقدان طائرته.

بالفيديو.. هل تذكرون طالب الطيران السعودي الذي فُقد ومدربه أثناء التدريب في الفلبين؟ هذه التفاصيل الجديدة عنه

أخبار محلية
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