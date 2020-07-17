نادي الشرق يوقع مع المصري بهاء الدين حتى نهاية الموسم

انهت إدارة نادي الشرق ممثلة برئيس مجلس الادارة الاستاذ داود المقرن التوقيع مع المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم المصري بهاء الدين قبيصي لقيادة الفريق فيما تبقى من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم لموسم 2019-2020 ،كما تم ايضا التعاقد مع المعد البدني المصري ابراهيم بعرور للانضمام مع الجهاز الفني ،والمشكل مع قبيصي كمساعد فني الوطني بدر ابالحسن والمحلل الفني رشود الرشود بالاضافة الى مدرب الحراس المصري احمد حيزه والذي تم الاتفاق معه على التجديد لما تبقى من الموسم . وعلى صعيد اللاعبين جددت الادارة تعاقدها مع اللاعب المواليد المصري عبدالرحمن خليل ليكمل المباريات الثلاث الأخيرة بعد تمديد تعقد النادي مع التونسي احمد بوسعيد و البوركا فاسو يوسف أواتارا .
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