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أخبار محلية > هل ركوب الأطفال في المقاعد الأمامية للسيارة يُعد مخالفة؟.. “المرور” يوضح
18/07/2020   12:39 ص

هل ركوب الأطفال في المقاعد الأمامية للسيارة يُعد مخالفة؟.. “المرور” يوضح

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أوضحت الإدارة العامة للمرور ما إذا كان النظام يسمح بركوب الأطفال في المقاعد الأمامية بالسيارة أم لا، وذلك رداً على سؤال مواطن عبر “تويتر”.

وقالت إنه يجب وضع الأطفال داخل السيارة في المقاعد المخصصة لهم، ولا يمكن وضعهم مع المرافق في المقعد الأمامي حفاظاً على سلامتهم، وإذا كانت الحالة تستلزم المرافقة بإمكان الراكب استخدام المقعد الخلفي بجانب الطفل بعد وضعه في المقعد المخصص له.

يُذكر أن السن المسموحة لوضع الأطفال في المقاعد الأمامية بحسب النظام هي 10 سنوات، وإذا كان العمر أقل من ذلك يعاقَب المخالف بغرامة تتراوح بين 150 و300 ريال. وفق “أخبار 24”.

هل ركوب الأطفال في المقاعد الأمامية للسيارة يُعد مخالفة؟.. “المرور” يوضح

أخبار محلية
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