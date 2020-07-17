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أخبار محلية > “الإسكان” تتيح الحجز إليكترونياً في 10 مخططات جديدة توفر أكثر من 5 آلاف أرض سكنية
18/07/2020   12:40 ص

“الإسكان” تتيح الحجز إليكترونياً في 10 مخططات جديدة توفر أكثر من 5 آلاف أرض سكنية

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أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن إضافة 10 مخططات سكنية جديدة مُوزعة على 3 مناطق توفر أكثر من 5 آلاف قطعة أرض عبر بوابته الإلكترونية، ضمن المخططات السكنية المُتاحة لحجز الأراضي.

وأوضح البرنامج أنه بهذا التحديث يصل إجمالي المُخططات التي طُرحت عبر “سكني” إلى 192 مخططاً توفر أكثر من 171 ألف أرض، منها 34 مخططاً أُطلقت خلال النصف الأول من 2020 توفر أكثر من 28 ألف قطعة.

وأضاف “سكني” أن المخططات في مناطق الرياض وجازان وعسير، وجميعها متاحة للحجز من قبل المواطنين إلكترونياً، داعياً الراغبين في الاستفادة من هذه الخيارات إلى زيارة موقع “سكني” الإلكتروني أو التطبيق لاستكمال جميع الإجراءات. وفق “أخبار 24”.

“الإسكان” تتيح الحجز إليكترونياً في 10 مخططات جديدة توفر أكثر من 5 آلاف أرض سكنية

أخبار محلية
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