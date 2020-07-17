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أخبار محلية > امرأة تحول مزرعتها إلى مطعم ومقهى مربح في عسير.. وتوفر 22 وظيفة لأفراد اسرتها
18/07/2020   12:41 ص

امرأة تحول مزرعتها إلى مطعم ومقهى مربح في عسير.. وتوفر 22 وظيفة لأفراد اسرتها

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استطاعت عائلة تدير إحدى المزارع في عسير تحقيق نجاح مبهر على مستوى الإدارة بتحويلها إلى مطعم ومقهى يجذب الزوار والسائحين ويوفر فرص عمل لأبناء العائلة، وذلك خلال عام واحد فقط من بدء العمل.

وقالت مديرة المزرعة، أم هادي خلال حديثها للعربية، إن هناك حالة تناغم واضحة بين أفراد الأسرة العاملين في المشروع، وذلك بعد أن تمت ترقية المزرعة لتشمل مطعما ومقهى يوفر العمل لـ22 من أفراد الأسرة.

وأشارت أم هادي إلى أن هناك إقبالا كثيفا على مشروعها، والذي بدأ طريقه إلى جمهوره من خلال بعض الأطباق الشهية التي نالت إعجابهم وساهمت في جذب آخرين، مشيرة إلى أن المطعم يتلقى العديد من الطلبات على مدار اليوم. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت أن هناك حالة من التناغم والتنسيق المتبادل بين العاملين في مطعمها، لا سيما أنهم ينتمون لعائلة واحدة، الأمر الذي يسهّل من مهام التواصل والتنسيق المستمر بينهم.

امرأة تحول مزرعتها إلى مطعم ومقهى مربح في عسير.. وتوفر 22 وظيفة لأفراد اسرتها

أخبار محلية
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