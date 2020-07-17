أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن ترتيب وضع أصناف الأطعمة في الثلاجة بالأماكن المخصصة لها يساهم بشكل رئيسي في حفظها بشكل سليم.
وأوضحت أن باب الثلاجة مخصص للأطعمة التي لا تفسد بسرعة مثل الكاتشب، في حين توضع اللحوم النيئة في علب محكمة الإغلاق بالرف السفلي من الثلاجة أو الفريزر، كما يوضع البيض في علبته الأصلية داخل الثلاجة على الرف السفلي، وليس في الباب.
وتقدم الهيئة عددا من النصائح للاستخدام الصحي والآمن للأغذية والدواء، على النحو الذي يضمن سلامة المستخدمين وحفظ هذه المنتجات بشكل سليم.
وفق “أخبار 24”.