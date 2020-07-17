بالفيديو.. ماذا تعرف عن مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية؟

عرّفت وزارة الداخلية بمركز أبحاث الجريمة التابع لها، والذي تأسس عام 1394هـ (1974م) باسم مكتب مكافحة الجريمة، بهدف تحقيق الريادة في دعم اتخاذ القرار الأمني للحد من الجريمة ومنع وقوعها.
وفي عام 1439هـ عُدّل الاسم إلى مركز أبحاث الجريمة، وتوسع اهتمام المركز ليشمل المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير السياسات في مجالات الحد من الجريمة بإجراء بحوث ودراسات علمية حولها.
ويهتم المركز باستشعار حركة الجرائم والتنبؤ بها قبل وقوعها، ورصد وتحليل أبعادها وآثارها، وتقديم الاستشارات واقتراح التوصيات والحلول لمنع وقوعها والحد من آثارها على الفرد والمجتمع.
مركز أبحاث الجريمة بـ #وزارة_الداخلية
بعد “أمني” بمنظور “علمي” pic.twitter.com/6br2zeGp2c
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 17, 2020
وفق “أخبار 24”.