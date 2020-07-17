نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. ماذا تعرف عن مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية؟
18/07/2020   12:43 ص

بالفيديو.. ماذا تعرف عن مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية؟

+ = -
586

عرّفت وزارة الداخلية بمركز أبحاث الجريمة التابع لها، والذي تأسس عام 1394هـ (1974م) باسم مكتب مكافحة الجريمة، بهدف تحقيق الريادة في دعم اتخاذ القرار الأمني للحد من الجريمة ومنع وقوعها.

وفي عام 1439هـ عُدّل الاسم إلى مركز أبحاث الجريمة، وتوسع اهتمام المركز ليشمل المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير السياسات في مجالات الحد من الجريمة بإجراء بحوث ودراسات علمية حولها.

ويهتم المركز باستشعار حركة الجرائم والتنبؤ بها قبل وقوعها، ورصد وتحليل أبعادها وآثارها، وتقديم الاستشارات واقتراح التوصيات والحلول لمنع وقوعها والحد من آثارها على الفرد والمجتمع.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ماذا تعرف عن مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية؟

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885102522.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.