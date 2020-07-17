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أخبار محلية > المفاجآت تتوالى على توأم بريدة.. وهدية كبيرة من إحدى الشركات
18/07/2020   12:43 ص

المفاجآت تتوالى على توأم بريدة.. وهدية كبيرة من إحدى الشركات

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تلقى توأم بريدة الطفلان عبد الله وإبراهيم المهوس مفاجأة جديدة لهما اليوم بعد الإقبال الكبير على بسطتهما التي يبيعان فيها الشاي والمشروبات، بعد فترة ركود استمرت طويلاً.

ومع تبادل قصة الطفلين، أظهر مقطع فيديو اليوم الجمعة الطفلين في البسطة مع عدد كبير من الزبائن الذين تجمعوا عندهما، حيث أعلن الناشط عبد الرحمن المطيري عن مفاجأة لهما، وهي سيارة ظهرت على سطحة، هدية لهما من إحدى الشركات.

يُذكر أن “توأم بريدة” بدآ المشروع قبل 3 أعوام لاستثمار فترة الإجازة من واقع حبهما للعمل، وعانيا من فترة ركود، حتى دعمهما أحد الإعلاميين وقام بالترويج لمشروعهما، لتشهد بسطتهما إقبالاً كبيراً من الزبائن. وفق “أخبار 24”.

المفاجآت تتوالى على توأم بريدة.. وهدية كبيرة من إحدى الشركات

أخبار محلية
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