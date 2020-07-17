كشف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، تفاصيل جديدة عن المشاورات السعودية العراقية قبل إعلان الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الحرب على إيران مطلع ثمانينيات القرن الماضي.
وأكد، خلال حديثه لصحيفة “القبس” الكويتية، صحة تقارير أجنبية بشأن نصيحة الملك فهد لصدام حسين قبل الانخراط في حرب عسكرية مع إيران بسبب تفكك الجبهة الداخلية بعد أحداث 1979، مشيرًا إلى أن الرئيس العراقي السابق ندم على عدم الإصغاء لنصيحة الملك فهد.
وأشار إلى أن صدام حسين حاول استغلال اندلاع حرب أهلية في إيران، بالإضافة إلى المناوشات الحدودية، لاتخاذ قرار ببدء معركة عسكرية ضد طهران.
وأوضح أن إصرار صدام على الحرب ضد إيران انعكس على العلاقات بين الملك فهد والرئيس العراقي الراحل خلال الفترة التي شهدت هجومًا من جانب القوات العراقية على إيران، مشيرًا إلى أن العراق لم يحصل على دعم مالي من المملكة خلال تلك الفترة، ولم يعُد إلا مع إعلان إيران رفض وقف إطلاق النار وشن حرب مضادة على العراق. وفق “أخبار 24”.
وذكر الفيصل أن المملكة قدمت مساعدات كبيرة لبغداد خلال حرب الخليج الأولى، من بينها السماح للعراق بتصدير إنتاجه النفطي عبر الأراضي السعودية، إضافة إلى مشاركة ما يتوافر لدى الرياض من معلومات عن الشأن الداخلي الإيراني مع الجانب العراقي.