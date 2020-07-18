هل تصبح المملكة وجهة رياضة “الهايكنج” الأولى بالعالم؟

أكد مؤسس فريق “أكام الجزيرة” لتسلق الجبال، سعيد الغامدي، أن الطبيعة الجبلية لبعض المناطق ستساعد المملكة في توفير تجربة رائعة لرواد تسلق الجبال “الهايكنج” من مختلف أنحاء العالم.
وقال، خلال حديث لقناة السعودية، إن المملكة تملك كافة الإمكانات لتكون وجهة الجذب الأولى لمتسلقي الجبال حول العالم، سواء من خلال البنية التحتية الرائعة أو الطبيعة الجبلية أو الفنادق السياحية المجهزة لاستقبال الوفود الأجنبية.
وأوضح الغامدي أن تجربة استقبال وفود السائحين الأجانب من رواد “الهايكنج” قد أثبتت قدرات المملكة الكبيرة في هذه الرياضة، خاصة أن بعضهم لا يزال على تواصل مع الأشخاص الذين رافقوهم خلال رحلتهم لتسلق الجبال في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن الجولات السياحية تشمل أيضًا ممارسة رياضة المشي وتنظيم رحلات للكهوف والمغارات الجبلية، والتي أيضًا تُعد من عوامل الجذب الرئيسية في هذه المناطق.
#كلنا_مسؤول | مؤسس فريق أكام الجزيرة لتسلق الجبال سعيد الغامدي يتحدث عن تجربة السياح للأجانب لرياضة الهايكنج في منطقة الباحة. pic.twitter.com/cfXy9OXlLL
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 17, 2020