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أخبار محلية > تقضي على الفيروسات في 30 ثانية.. تعقيم مساجد مكة بتقنية حديثة
18/07/2020   8:22 ص

تقضي على الفيروسات في 30 ثانية.. تعقيم مساجد مكة بتقنية حديثة

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أطلقت في مكة المكرمة أمس (الجمعة)، حملة جديدة لتعقيم 250 مسجداً باستخدام تقنية تتمكن من القضاء على الفيروسات خلال 30 ثانية.

وأوضح مدير عام جمعية “هدية الحاج والمعتمر الخيرية” منصور العامر، أن تقنية “مايكروسيف” التي يجرى استخدامها مُعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، مبيناً أن المبادرة بدأ تنفيذها فعلياً بمسجد “السلف الصالح”.

من جهتها، بيّنت مدير عام مجموعة مايكروسيف صفا القدومي، أن التقنية المُستخدمة لا تحتوي على مواد كيميائية وليس لها رائحة، ولا تُسبب أي أعراض جانبية أو حساسية للجلد أو العين. وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى أن معظم مكونات التقنية من الماء النقي المؤكسد وتستخدم عالمياً في تعقيم المستشفيات ومركبات الإسعاف، موضحةً أنها تتميز بتعقيم المنشآت وسجاد المساجد والقضاء على الفيروسات خلال 30 ثانية.

تقضي على الفيروسات في 30 ثانية.. تعقيم مساجد مكة بتقنية حديثة

أخبار محلية
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