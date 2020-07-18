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أخبار محلية > هل رؤية الميت في المنام تدل على شيء؟.. الشيخ “السلمي” يجيب (فيديو)
18/07/2020   8:23 ص

هل رؤية الميت في المنام تدل على شيء؟.. الشيخ “السلمي” يجيب (فيديو)

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أوضح أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، مدى دلالة رؤية الأموات في المنام على أحوالهم في الآخرة.

وقال السلمي خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه ينبغي التأكد من أن هذا الحلم رؤية بالفعل أم لا، مضيفاً أن الرؤية من الله هي المُبشرة سواءً رآها المؤمن بنفسه أو رؤيت له.

ونوه إلى أنه يجب على الإنسان عدم الحرص على تفسير الرؤى خاصةً إذا لم تكن فيها نوع من المُبشرات، موضحاً أن الرؤى التي تُخيف أو تُضيق الصدر ينبغي عدم ذكرها لأحد.وفق “أخبار 24”.

هل رؤية الميت في المنام تدل على شيء؟.. الشيخ “السلمي” يجيب (فيديو)

أخبار محلية
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